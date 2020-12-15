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Під час сутички з "ФОПами" на Майдані правоохоронці знову застосували сльозогінний газ

Київ • УНН

 • 18759 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. На Майдані Незалежності в Києві продовжуються сутички між мітингувальниками — учасниками акції “SaveФОП” та правоохоронцями, які ще раз застосували сльозогінний газ, передає кореспондент УНН.

Під час сутички з "ФОПами" на Майдані правоохоронці знову застосували сльозогінний газ

Так, правоохоронці під час сутички з мітингувальника знову застосували сльозогінний газ.

Нагадаємо, на Майдані Незалежності в Києві сталася сутичка між мітингувальниками — учасниками акції “SaveФОП” та правоохоронцями.

Зазначимо, що наразі перекрито вулицю Хрещатик від вулиці Михайлівської до вулиці Богдана Хмельницького.

Як повідомлялося, на фоні чергового дня акції протесту “SaveФОП”, яка знову зібралася під стінами парламенту, правоохоронці посилили безпеку в урядовому кварталі у середмісті Києва.

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