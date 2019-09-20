Під час стрілянини у Вашингтоні загинула людина, ще 5 поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. В результаті стрілянини в Вашингтоні, в районі Колумбія Хайтс, увечері 19 вересня одна особа загинула, ще п'ятеро отримали поранення, передає УНН із посиланням на телеканал Fox 5.
Повідомляється, що сигнал про стрілянину надійшов у поліцію приблизно о 22:06. За даними поліції, у ході стрілянини було поранено п'ять чоловіків і одна жінка. Один з них загинув. Ще п'ятьох доставили в місцеві лікарні у стані різного ступеня тяжкості.
Нагадаємо, при стрілянині у передмісті Лос-Анджелеса Вілмінгтоні щонайменше одна людина загинула і двоє постраждали.