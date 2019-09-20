При стрельбе в Вашингтоне погиб человек, еще 5 ранены

Сообщается, что сигнал о стрельбе поступил в полицию приблизительно в 22:06. По данным полиции, в ходе стрельбы были ранены пять мужчин и одна женщина. Один из них погиб. Оставшихся пять доставили в местные больницы в состоянии разной степени тяжести.

Напомним, при стрельбе в пригороде Лос-Анджелеса Уилмингтоне по меньшей мере один человек погиб и двое пострадали.