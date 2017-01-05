Під час снігопаду в Миколаєві евакуйовуватимуть автомобілі і заборонять проїзд великовантажного транспорту

Адміністрації районів міста в разі несприятливого розвитку ситуації перейдуть в режим цілодобового чергування, в такому ж режимі працюватиме “ЕЛУ автодоріг”. Визначено основні маршрути для роботи снігоприбиральної техніки, планується чергування важкої техніки біля Інгульського і Південнобузького мостів.

Підготовлені автономні джерела електроживлення в лікарнях. Управлінню транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій доручено забезпечити безперебійну роботу пасажирського автотранспорту, а КП “Миколаївелектротранс” — роботу пасажирського електротранспорту. У режимі нон-стоп будуть працювати аварійні бригади підприємства, спеціальна техніка для розчищення трамвайних колій.

Патрульній поліції доручено евакуювати транспортні засоби, які будуть суттєво заважати руху снігоочисної техніки. Щоб не було заторів автотранспорту, проїзд великовантажного транспорту по місту буде заборонений.

Нагадаємо, припарковані автомобілі, які в Ужгороді заважають проїзду і роботі спецтехніки з прибирання снігу, забиратимуть евакуатори.