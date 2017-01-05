Во время снегопада в Николаеве будут эвакуировать автомобили и запретят проезд большегрузного транспорта
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 5 января. УНН. Сегодня Николаевский городской голова Александр Сенкевич еще раз собрал в мэрии руководителей всех городских служб, чтобы скоординировать работу по борьбе со стихией, что надвигается. Об этом УНН сообщили в пресс-службе горсовета.
Администрации районов города в случае неблагоприятного развития ситуации перейдут в режим круглосуточного дежурства, в таком же режиме будет работать "ЭЛУ автодорог". Определены основные маршруты для работы снегоуборочной техники, планируется дежурство тяжелой техники у Ингульского и Южнобужского мостов.
Подготовлены автономные источники электропитания в больницах. Управлению транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций поручено обеспечить бесперебойную работу пассажирского автотранспорта, а КП "Николаевэлектротранс" - работу пассажирского электротранспорта. В режиме нон-стоп будут работать аварийные бригады предприятия, специальная техника для расчистки трамвайных путей.
Патрульной полиции поручено эвакуировать транспортные средства, которые будут существенно мешать движению снегоочистительной техники. Чтобы не было заторов автотранспорта, проезд большегрузного транспорта по городу будет запрещен.
Напомним, припаркованные автомобили, которые в Ужгороде мешают проезду и работе спецтехники по уборке снега, будут забирать эвакуаторы .