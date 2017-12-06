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Під час розшуку Саакашвілі під Радою постраждали четверо правоохоронців

Під час розшуку Саакашвілі під Радою постраждали четверо правоохоронців

Київ • УНН

 • 12749 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Під час розшуку екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі під Верховною Радою постраждали четверо правоохоронців. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає УНН.

"На цей час відомо, що внаслідок подій постраждали четверо правоохоронців. Інформація про потерпілих уточнюється", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у середу вранці М.Саакашвілі повідомив про спробу штурму наметового містечка біля Верховної Ради.

У поліції зазначили, що поліція та СБУ на доручення Геннпрокуратури проводили заходи з розшуку та затримання М.Саакашвілі. Під час цього активісти почали чинити супротив і провокувати правоохоронців.

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