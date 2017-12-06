Під час розшуку Саакашвілі під Радою постраждали четверо правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Під час розшуку екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі під Верховною Радою постраждали четверо правоохоронців. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає УНН.
"На цей час відомо, що внаслідок подій постраждали четверо правоохоронців. Інформація про потерпілих уточнюється", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, у середу вранці М.Саакашвілі повідомив про спробу штурму наметового містечка біля Верховної Ради.
У поліції зазначили, що поліція та СБУ на доручення Геннпрокуратури проводили заходи з розшуку та затримання М.Саакашвілі. Під час цього активісти почали чинити супротив і провокувати правоохоронців.