Во время розыска Саакашвили под Радой пострадали четверо правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Во время розыска экс-губернатора Одесской области Саакашвили под Верховной Радой пострадали четверо правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.
"В настоящее время известно, что в результате событий пострадали четверо правоохранителей. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Напомним, в среду утром Саакашвили сообщил о попытке штурма палаточного городка возле Верховной Рады.
В полиции отметили, что полиция и СБУ по поручению Геннпрокуратуры проводили мероприятия по розыску и задержанию М.Саакашвили. Во время этого активисты начали оказывать сопротивление и провоцировать правоохранителей.