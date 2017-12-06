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Во время розыска Саакашвили под Радой пострадали четверо правоохранителей

Во время розыска Саакашвили под Радой пострадали четверо правоохранителей

Киев  •  УНН

 • 12748 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Во время розыска экс-губернатора Одесской области Саакашвили под Верховной Радой пострадали четверо правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.

"В настоящее время известно, что в результате событий пострадали четверо правоохранителей. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду утром Саакашвили сообщил о попытке штурма палаточного городка возле Верховной Рады.

В полиции отметили, что полиция и СБУ по поручению Геннпрокуратуры проводили мероприятия по розыску и задержанию М.Саакашвили. Во время этого активисты начали оказывать сопротивление и провоцировать правоохранителей.

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