Во время розыска Саакашвили под Радой пострадали четверо правоохранителей

"В настоящее время известно, что в результате событий пострадали четверо правоохранителей. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду утром Саакашвили сообщил о попытке штурма палаточного городка возле Верховной Рады.

В полиции отметили, что полиция и СБУ по поручению Геннпрокуратуры проводили мероприятия по розыску и задержанию М.Саакашвили. Во время этого активисты начали оказывать сопротивление и провоцировать правоохранителей.