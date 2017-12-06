Під час ранкових сутичок під Радою постраждали 16 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У результаті сутички, яка виникла під час розшуку екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі під Верховною Радою, постраждали 14 правоохоронців і двоє цивільних. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України, передає УНН.
"Результатом перешкоджанню законних дій поліцейських стала госпіталізація 14 співробітників Нацполіції, а також двох цивільних осіб. За попередніми висновками медиків, у потерпілих закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, переломи та забої кінцівок тощо", - сказано у повідомленні.
У поліції наголосили, що усі протиправні дії осіб, "які з палицями, сокирами та бензопилами перешкоджали законним діям поліцейських", задокументовані. Їм нададуть правову кваліфікацію.
Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.
Як повідомляв УНН, у поліції раніше заявили, що вранці на виконання доручення ГПУ поліція та Служба безпеки України проводили заходи з розшуку та затримання Саакашвілі. За версією правоохоронців, активісти почали чинити супротив і провокувати правоохоронців.