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Во время утренних столкновений под Радой пострадали 16 человек

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. В результате столкновения, возникшего во время розыска экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили под Верховной Радой, пострадали 14 правоохранителей и двое гражданских лиц. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, передает УНН.

"Результатом препятствия законных действий полицейских стала госпитализация 14 сотрудников Нацполиции, а также двух гражданских лиц. По предварительным выводам медиков, у пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, переломы и ушибы конечностей и т.д.", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что все противоправные действия лиц, которые "с палками, топорами и бензопилами препятствовали законным действиям полицейских", задокументированы. Им предоставят правовую квалификацию.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

Как сообщал УНН, в полиции ранее заявили, что утром во исполнение поручения ГПУ полиция и Служба безопасности Украины проводили мероприятия по розыску и задержанию Саакашвили. По версии правоохранителей, активисты начали оказывать сопротивление и провоцировать правоохранителей.

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