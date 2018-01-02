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Під час протестів в Ірані загинули 20 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Державне телебачення Ірану повідомило про щонайменше 20 осіб загинули під час антиурядових протестів в ніч на 2 січня, передає УНН з посиланням на Associated Press.

Під час протестів в Ірані загинули 20 осіб

Державне телебачення повідомило, що шестеро протестувальників було вбито під час нападу на поліцейську дільницю в місті Кахдаріджан. Повідомляється, що зіткнення були викликані бунтівниками, які намагалися вкрасти зброю з поліцейського відділку.

Державне телебачення також повідомило, що 11-річний хлопчик і 20-річний чоловік були вбиті в місті Хомейнішар. Серед загиблих також член Революційної гвардії Ірану, який був убитий в місті Наджафабаді.

За даними державного ЗМІ, всі троє були розстріляні мисливськими рушницями. Це перший випадок, коли за час протестів був убитий член іранських сил безпеки.

Нагадаємо, у великих містах Ірану, серед яких Тегеран, Мешхед, Ісфахан і Решт, з 28 грудня проходять масові акції соціального антиурядового протесту. Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що протести викликані внутрішніми проблемами в країні, а також підбурюванням з боку інших країн.

Раніше повідомлялося про 10 осіб, які стали жертвами протестів.

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