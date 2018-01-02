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Во время протестов в Иране погибли 20 человек

Киев • УНН

 • 9093 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Государственное телевидение Ирана сообщило о 20 убитых во время антиправительственных протестов в ночь на 2 января, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Во время протестов в Иране погибли 20 человек

Государственное телевидение сообщило, что шестеро протестующих были убиты во время нападения на полицейский участках в городе Кахдариджан. Сообщается, что столкновения были вызваны мятежниками, которые пытались украсть оружие из полицейского участка.

Государственное телевидение также сообщило, что 11-летний мальчик и 20-летний мужчина были убиты в городе Хомейнишар. Среди погибших также член Революционной гвардии Ирана, который был убит в городе Наджафабади.

По данным государственного СМИ, все трое были расстреляны охотничьими ружьями. Это первый случай, когда за время протестов был убит член иранских сил безопасности.

Напомним, в больших городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального антиправительственного протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран.

Ранее сообщалось о 10 человеках, которые стали жертвами протестов.

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