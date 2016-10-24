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Під час профілактичної акції у Черкасах виявили 35 жінок з підозрою на онкозахворювання

Під час профілактичної акції у Черкасах виявили 35 жінок з підозрою на онкозахворювання

Київ • УНН

 • 8236 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Минулого тижня у Черкасах в рамках Всеукраїнського дня боротьби з раком молочної залози була проведена акція "Діагностика раку молочної залози". Про це повідомляє прес-служба Черкаської міської ради, передає УНН.

Так, під час проведення акції в поліклініках та стаціонарах міста загалом було обстежено 17 тис. 26 жінок, вік яких становив 40 років і вище.

Так, за підсумками профілактичної акції в Черкасах було виявлено 35 жінок з підозрою на онкологічне захворювання молочної залози.

"Вони були направлені на додаткові обстеження та консультацію в обласний онкологічний диспансер", - додали у прес-службі Черкаської міськради.

Загалом, у м.Черкаси за 9 місяців 2016 року на рак молочної залози захворіло – 78 жінок, 28% із яких мають рак "занедбаної форми".

Нагадаємо, як повідомляв УНН, онкологи наголошують: рак грудей у жінок — не вирок. Статистика свідчить про те, що у разі раннього виявлення проблеми, процес одужання настає у 75–85% жінок.

Також нагадаємо, за словами заступника директора Національного інститут раку Сергія Коровіна, Україна не має належного скринінгу ракових захворювань.

"Тому ми в змозі поки тільки лише займатися профілактикою - за допомогою ваших колег, якоїсь літератури, висвітлювати ці проблеми і говорити про те, що не забувайте звертатися до лікарів",- зазначив він.

Разом з тим, за словами керівник асоціації приватних клінік України Олег Спіженко система профілактики захворювань має бути створена в Україні на прикладі іноземного досвіду.

Українські Національні Новини

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