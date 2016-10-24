Во время профилактической акции в Черкассах обнаружили 35 женщин с подозрением на онкозаболевания
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. На прошлой неделе в Черкассах в рамках Всеукраинского дня борьбы с раком молочной железы была проведена акция "Диагностика рака молочной железы". Об этом сообщает пресс-служба Черкасского городского совета, передает УНН.
Так, во время проведения акции в поликлиниках и стационарах города в целом было обследовано 17 тыс. 26 женщин, возраст которых составлял 40 лет и выше.
Так, по итогам профилактической акции в Черкассах было выявлено 35 женщин с подозрением на онкологическое заболевание молочной железы.
"Они были направлены на дополнительные обследования и консультации в областной онкологический диспансер", - добавили в пресс-службе Черкасского горсовета.
В общем, в г. Черкассы за 9 месяцев 2016 года раком молочной железы заболели - 78 женщин, 28% из которых имеют рак "заброшенной формы".
Напомним, как сообщал УНН, онкологи отмечают: рак груди у женщин - не приговор. Статистика свидетельствует о том, что в случае раннего выявления проблемы, процесс выздоровления наступает у 75-85% женщин.
Также напомним, по словам заместителя директора Национального института рака Сергея Коровина, Украина не имеет надлежащего скрининга раковых заболеваний.
"Поэтому мы можем пока только заниматься профилактикой - с помощью ваших коллег, какой-то литературы, освещать эти проблемы и говорить о том, что не забывайте обращаться к врачам", - отметил он.
Вместе с тем, по словам руководителя ассоциации частных клиник Украины Олега Спиженко система профилактики заболеваний должна быть создана в Украине на примере зарубежного опыта.