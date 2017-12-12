Під час пожежі на Русанівських садах ніхто не постраждав
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У результаті пожежі, що сталась у вівторок на Русанівських садах в Києві, жодна людина не отримала травм, лише одна жінка потребувала психологічної допомоги. Про це сказав речник ДСНС України у м.Києві Олександр Матушенко, передає кореспондент УНН.
“На щастя, повідомлень про постраждалих немає, лише одна жінка потребувала психологічної допомоги”, — сказав речник.
Він розповів, що пожежа сталась в 4-поверховій будівлі. За словами власника будівлі, у ній виготовляли меблі.
“Також під час пожежі був вибух невідомого походження, можливо, це був газовий балон. Нам вдалося витягнути з місця події один кисневий балон. Вже о 12:30 пожежу площею 500 км квадратних було локалізовано, на місці події працювала 21 одиниця пожежорятувальної техніки, а також 87 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м.Києві”, — повідомив речник.
За його словами, причини загоряння встановлюються.
Нагадаємо, 12 грудня на Русанівських садах в столиці загорівся чотириповерховий приватний будинок.