Во время пожара на Русановских садах никто не пострадал
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В результате пожара, произошедшего во вторник на Русановских садах в Киеве, никто не получил травм, только одна женщина нуждалась в психологической помощи. Об этом сказал пресс-секретарь ГСЧС Украины в Киеве Александр Матушенко, передает корреспондент УНН.
"К счастью, сообщений о пострадавших нет, только одна женщина нуждалась в психологической помощи", - сказал спикер.
Он рассказал, что пожар произошел в 4-этажном здании. По словам владельца здания, в ней изготавливали мебель.
"Также во время пожара был взрыв неизвестного происхождения, возможно, это был газовый баллон. Нам удалось вытащить с места происшествия один кислородный баллон. Уже в 12:30 пожар площадью 500 км квадратных был локализован, на месте происшествия работала 21 единица техники, а также 87 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в Киеве", - сообщил пресс-секретарь.
По его словам, причины возгорания устанавливаются.
Напомним, 12 декабря на Русановских садах в столице загорелся четырехэтажный частный дом.