Під час полювання на Харківщині мисливець застрелив односельця

"Сьогодні на Харківщині один мисливець безглуздо позбавив життя іншого - свого односельця, якого він прийняв за зайця, коли той в кущах обробляв тушку раніше вбитого ним зайця. В результаті постраждали дві родини: одні втратили єдиного годувальника та готуються ховати батька й чоловіка, а інша родина чекає на слідство та суд", - написав В.Аброськін.

Як повідомляв УНН, на Миколаївщині мисливець поранив 9-річну дівчинку.