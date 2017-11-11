Під час полювання на Харківщині мисливець застрелив односельця
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У суботу вдень у Харківській області під час полювання мисливець випадково застрелив свого колегу, прийнявши його за зайця. Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник міністра внутрішніх справ України В'ячеслав Аброськін, передає УНН.
"Сьогодні на Харківщині один мисливець безглуздо позбавив життя іншого - свого односельця, якого він прийняв за зайця, коли той в кущах обробляв тушку раніше вбитого ним зайця. В результаті постраждали дві родини: одні втратили єдиного годувальника та готуються ховати батька й чоловіка, а інша родина чекає на слідство та суд", - написав В.Аброськін.
Як повідомляв УНН, на Миколаївщині мисливець поранив 9-річну дівчинку.