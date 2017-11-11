В Харьковской области охотник застрелил односельчанина
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В субботу днем в Харьковской области во время охоты охотник случайно застрелил своего коллегу, приняв его за зайца. Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель министра внутренних дел Украины Вячеслав Аброськин, передает УНН.
"Сегодня в Харьковской области один охотник бессмысленно лишил жизни другого - своего односельчанина, которого он принял за зайца, когда он в кустах обрабатывал тушку ранее убитого им зайца. В результате пострадали две семьи: одни потеряли единственного кормильца и готовятся хоронить отца и мужа, а другая семья ждет следствие и суд", - написал В.Аброськин.
Как сообщал УНН, в Николаевской области охотник ранил 9-летнюю девочку.