В Харьковской области охотник застрелил односельчанина

"Сегодня в Харьковской области один охотник бессмысленно лишил жизни другого - своего односельчанина, которого он принял за зайца, когда он в кустах обрабатывал тушку ранее убитого им зайца. В результате пострадали две семьи: одни потеряли единственного кормильца и готовятся хоронить отца и мужа, а другая семья ждет следствие и суд", - написал В.Аброськин.

Как сообщал УНН, в Николаевской области охотник ранил 9-летнюю девочку.