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Під час обвалу на будівництві в Києві загинув 17-річний хлопець - поліція

Під час обвалу на будівництві в Києві загинув 17-річний хлопець - поліція

Київ • УНН

 • 17896 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Внаслідок обвалу конструкцій на будівництві житлового будинку в Подільському районі Києва загинув 17-річний робітник. Про це сьогодні журналістам повідомив начальник Подільського районного управління ГУНП у м.Києві Владислав Іщенко, передає кореспондент УНН.

“Сьогодні приблизно о 12 годині до чергової частини від громадян надійшло повідомленні про обвал на будівництві. Приїхавши на місце, нами було встановлено, що є котлован, є підпірна стінка, яка попередньо, не встояла і впала на дитину 17 років. Попередньо, на даний час, ми розуміємо, що він там знаходився на робочому місці. Вилучені журнали, де зафіксовано у котрій годині він зайшов (на роботу). Встановлено, що у нього не було засобів індивідуального захисту”, — сказав В.Іщенко.

За його словами, слідчі зараз опитують свідків, оглядають місце події, встановлюються особи, які були відповідальні за будівництво.

“Чи був працевлаштований даний молодик — ми не розуміємо. Відомості внесено до Єдиного реєстру осудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 271 (порушення законодавства в сфері охорони праці) КК України”, — зазначив В.Іщенко.

Він додав, що, за попередніми даними, інцидент трапився через порушення умов праці, але остаточна кваліфікація події та виявлення винних буде визначена після того, як слідчі зберуть та проаналізують всі докази.

Як повідомляв УНН, сьогодні удень у Києві на вулиці Фрунзе стався обвал на будівництві, в результаті чого загинув чоловік.

Українські Національні Новини

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