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Під час обстрілу Пісків зазнав поранення український військовий – штаб АТО

Під час обстрілу Пісків зазнав поранення український військовий – штаб АТО

Київ • УНН

 • 6835 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Внаслідок обстрілу позицій Збройних сил України біля селища Піски на Донеччині зазнав поранення один український військовий, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-центру штабу АТО.

“Від початку доби зафіксовано один обстріл опорних пунктів українських воїнів. На донецькому напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів противник обстріляв наші позиції в районі населеного пункту Піски. Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав поранення”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією штабу, пораненого військового оперативно доставлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу.

Крім того, зауважили у прес-центрі, на луганському напрямку режим повного припинення вогню бойовиками НЗФ дотримувався повною мірою.

Нагадаємо, у штабі АТО повідомили, що протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” здійснили один обстріл опорних пунктів Збройних сил України на донецькому напрямку.

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