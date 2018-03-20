Під час обстрілу Пісків зазнав поранення український військовий – штаб АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Внаслідок обстрілу позицій Збройних сил України біля селища Піски на Донеччині зазнав поранення один український військовий, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-центру штабу АТО.
“Від початку доби зафіксовано один обстріл опорних пунктів українських воїнів. На донецькому напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів противник обстріляв наші позиції в районі населеного пункту Піски. Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав поранення”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією штабу, пораненого військового оперативно доставлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу.
Крім того, зауважили у прес-центрі, на луганському напрямку режим повного припинення вогню бойовиками НЗФ дотримувався повною мірою.
Нагадаємо, у штабі АТО повідомили, що протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” здійснили один обстріл опорних пунктів Збройних сил України на донецькому напрямку.