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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 5347 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Во время обстрела Песок получил ранения украинский военный - штаб АТО

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КИЕВ. 20 марта. УНН. В результате обстрела позиций Вооруженных сил Украины возле поселка Пески Донецкой области получил ранение один украинский военный, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба АТО.

"С начала суток зафиксирован один обстрел опорных пунктов украинских воинов. На донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Пески. Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранения", - говорится в сообщении.

По информации штаба, раненый военный оперативно доставлен в лечебное учреждение и ему оказана необходимая медицинская помощь.

Кроме того, отметили в пресс-центре, на луганском направлении режим полного прекращения огня боевиками НЗФ придерживался в полной мере.

Напомним, в штабе АТО сообщили, что за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" осуществили один обстрел опорных пунктов Вооруженных сил Украины на донецком направлении.

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