Під час новорічних свят на КПВВ в зоні АТО збільшать кількість персоналу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Під час новорічних і різдвяних свят на всіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду в зоні АТО збільшать кількість персоналу всіх служб для максимального зменшення черг. Про це повідомила перший заступник голови ВР, учасниця мінських переговорів Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“На новорічні і різдвяні свята на всіх КПВВ на Донбасі буде збільшено кількість персоналу, аби розвантажити черги і максимально сприяти громадянам проходити ці блокпости. В найбільш навантажених КПВВ в Новотроїцькому, Мар’їнці і Майорську будуть збільшені зміни, збільшать своїх представників всі служби: і прикордонники, і фіскали, і СБУ. Таку важливу інформацію сьогодні я отримала від керівництва Державної прикордонної служби”, — повідомила І.Геращенко.
Також вона зазначила, що днями було проведено спеціальну міжвідомчу нараду за участю МВС, Держприкордонслужби, СБУ, фіскалів, МО, на якому всі ці відомства домовилися про збільшення кількості персоналу на свята.
“Це важливо в першу чергу для простих громадян. Наша спільна мета — аби КПВВ зникли з української землі взагалі. Це стане можливим після відновлення контролю над україно-російським кордоном”, — додала І.Геращенко.
Як повідомляв УНН, контрольні пункти в’їзду-виїзду в зоні проведення АТО на період новорічних свят працюватимуть в штатному режимі, який встановлений на зимовий період.