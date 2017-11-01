Під час матчу за порядком у Харкові слідкуватимуть близько 2 тис. правоохоронців

За повідомленням прес-служби, спортивне свято відвідає близько 25 тис. вболівальників.

"Охорону порядку забезпечуватимуть більше 1300 працівників Нацполіції, 450 військовослужбовців Нацгвардії, 200 курсантів Університету повітряних сил ім. Кожедуба та 250 курсантів Харківського університету внутрішніх справ", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, матч четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів між донецьким "Шахтарем" та нідерландським "Фейєноордом" відбудеться сьогодні о 21.45.

Як повідомляв УНН, у рок-пабі "Стіна" в Харкові напередодні між нідерландськими та українськими уболівальниками сталася бійка, затримали 52 людей.