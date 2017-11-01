Во время матча за порядком в Харькове буду следить около 2 тыс. правоохранителей

По сообщению пресс-службы, спортивный праздник посетят около 25 тыс. болельщиков.

"Охрану порядка будут обеспечивать более 1300 работников Нацполиции, 450 военнослужащих Нацгвардии, 200 курсантов Университета воздушных сил им. Кожедуба и 250 курсантов Харьковского университета внутренних дел", - отметили в полиции.

Напомним, матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и голландским "Фейеноордом" состоится сегодня в 21.45.

Как сообщал УНН, в рок-пабе "Стена" в Харькове накануне между нидерландскими и украинскими болельщиками произошла драка, задержали 52 человек.