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Під час маршу ультраправих у Варшаві затримали 45 осіб

Під час маршу ультраправих у Варшаві затримали 45 осіб

Київ • УНН

 • 10325 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Варшавська поліція затримала 45 учасників маніфестації, які протестували проти Маршу незалежності націоналістів. Про це повідомляє телеканал TVN, передає УНН.

Зазначається, що усі затримані - активісти ліберального руху "Громадяни РП", які протестували проти маршу націоналістів на маршруті їхнього руху Єрусалимськими алеями в бік Національного стадіону.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Керівництво України привітало Польщу з Днем незалежності

Нагадаємо, У Варшаві завершився марш ультраправих сил присвячений Дню Незалежності Польщі. За даними поліції марш зібрав 60 тисяч учасників. За слова головного коменданта поліції марш пройшов спокійно.

Як повідомляв раніше УНН, до числа організаторів Маршу входять Національно-радикальний табір, Національний рух та Всепольська молодь – радикальні групи, які простежують своє коріння до антисемітських груп, які діяли до Другої світової війни. Гасло для цьогорічного заходу – "Ми хочемо Бога", слова зі старої релігійної польської пісні, яку президент США Дональд Трамп цитував у липні під час відвідування Варшави.

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