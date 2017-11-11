Во время марша ультраправых в Варшаве задержали 45 человек

Отмечается, что все задержанные - активисты либерального движения "Граждане РП", которые протестовали против марша националистов на маршруте их движения Иерусалимскими аллеями в сторону Национального стадиона.

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Напомним, в Варшаве завершился марш ультраправых сил посвященный Дню независимости Польши. По данным полиции марш собрал 60 000 участников. По слова главного коменданта полиции марш прошел спокойно.

Как сообщал ранее УНН, в число организаторов Марша входят Национально-радикальный лагерь, Национальное движение и Всепольской молодежь - радикальные группы, которые прослеживают свои корни в антисемитских групп, которые действовали до Второй мировой войны. Лозунг для нынешнего мероприятия - "Мы хотим Бога" , слова из старой религиозной польской песни, которую президент США Дональд Трамп цитировал в июле во время посещения Варшавы.