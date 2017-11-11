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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 23901 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 42684 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 52861 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 57151 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 51070 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 94096 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100217 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Во время марша ультраправых в Варшаве задержали 45 человек

Во время марша ультраправых в Варшаве задержали 45 человек

Киев  •  УНН

 • 10321 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Варшавская полиция задержала 45 участников манифестации, которая протестовала против Марша независимости националистов. Об этом сообщает телеканал TVN, передает УНН.

Отмечается, что все задержанные - активисты либерального движения "Граждане РП", которые протестовали против марша националистов на маршруте их движения Иерусалимскими аллеями в сторону Национального стадиона.

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Напомним, в Варшаве завершился марш ультраправых сил посвященный Дню независимости Польши. По данным полиции марш собрал 60 000 участников. По слова главного коменданта полиции марш прошел спокойно.

Как сообщал ранее УНН, в число организаторов Марша входят Национально-радикальный лагерь, Национальное движение и Всепольской молодежь - радикальные группы, которые прослеживают свои корни в антисемитских групп, которые действовали до Второй мировой войны. Лозунг для нынешнего мероприятия - "Мы хотим Бога" , слова из старой религиозной польской песни, которую президент США Дональд Трамп цитировал в июле во время посещения Варшавы.

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