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Під час гасіння пожежі на Луганщині пролунав вибух: постраждав рятувальник

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. На Луганщині постраждав рятувальник внаслідок вибуху невідомого предмету під час гасіння пожежі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Під час гасіння пожежі на Луганщині пролунав вибух: постраждав рятувальник

“1 вересня під час гасіння пожежі трав’яного настилу поблизу смт Станиця Луганська сталася детонація невстановленого ВНП, внаслідок чого отримав поранення старший прапорщик цивільного захисту командир відділення 24-ї державної пожежно-рятувальної частини”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що рятувальника госпіталізовано до лікарні. Загрози життю немає.

Нагадаємо, на Луганщині у лісовому масиві Сєвєродонецького лісомисливського господарства горить лісова підстилка.

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