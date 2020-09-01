Під час гасіння пожежі на Луганщині пролунав вибух: постраждав рятувальник
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. На Луганщині постраждав рятувальник внаслідок вибуху невідомого предмету під час гасіння пожежі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
“1 вересня під час гасіння пожежі трав’яного настилу поблизу смт Станиця Луганська сталася детонація невстановленого ВНП, внаслідок чого отримав поранення старший прапорщик цивільного захисту командир відділення 24-ї державної пожежно-рятувальної частини”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що рятувальника госпіталізовано до лікарні. Загрози життю немає.
Нагадаємо, на Луганщині у лісовому масиві Сєвєродонецького лісомисливського господарства горить лісова підстилка.