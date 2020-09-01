Во время тушения пожара в Луганской области прогремел взрыв: пострадал спасатель
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Луганской области пострадал спасатель результате взрыва неизвестного предмета во время тушения пожара. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"1 сентября в ходе тушения пожара травяного настила вблизи пгт Станица Луганская произошла детонация неустановленного ВОП, в результате чего получил ранения старший прапорщик гражданской защиты командир отделения 24-й государственной пожарно-спасательной части", - сказано в сообщении.
Отмечается, что спасателя госпитализировали в больницу. Угрозы жизни нет.
Напомним, в Луганской области в лесном массиве Северодонецкого лесоохотничьего хозяйства горит лесная подстилка.