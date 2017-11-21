Під час бойових дій загинуло 469 десантників - Президент

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Під час бойових дій в зоні проведення АТО загинуло 469 десантників. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу з нагоди Дня десантника на Михайлівській площі у Києві, передає кореспондент УНН.