Під час бойових дій загинуло 469 десантників - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Під час бойових дій в зоні проведення АТО загинуло 469 десантників. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу з нагоди Дня десантника на Михайлівській площі у Києві, передає кореспондент УНН.
"За мужність і героїзм, виявлений в боях з російськими окупантами, 2557 воїнів-десантників удостоєні державних нагород, 12 з них відзначені Зіркою "Героя України". 469 десантників не повернулися з бойових завдань, загинули в запеклих боях з російськими окупантами", - наголосив Президент.
Нагадаємо, Україна вперше відзначає День десантника 21 листопада.