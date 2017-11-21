Во время боевых действий погибло 469 десантников - Президент

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Во время боевых действий в зоне проведения АТО погибло 469 десантников. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю Дня десантника на Михайловской площади в Киеве, передает корреспондент УНН.