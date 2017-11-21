Во время боевых действий погибло 469 десантников - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Во время боевых действий в зоне проведения АТО погибло 469 десантников. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю Дня десантника на Михайловской площади в Киеве, передает корреспондент УНН.
"За мужество и героизм, проявленный в боях с русскими оккупантами, 2557 воинов-десантников удостоены государственных наград, 12 из них отмечены Звездой "Героя Украины". 469 десантников не вернулись с боевых заданий погибли в ожесточенных боях с русскими оккупантами", - отметил Президент.
Напомним, Украина впервые отмечает День десантника 21 ноября.