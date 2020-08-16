Під час акцій протесту в одному з міст США було поранено 17 офіцерів

“Мирні акції протесту, які проходили в суботу проти жорстокої поліції, призвели до багаточисельних затримань і до поранень поліцейських. Близько 200 людей зібралися протестувати проти жорстокої поліції”, - йдеться у новині.

Зазначається, що деякі учасники акції переодяглися і нанесли скейтбордами, бутилками та іншим знаряддями травми поліцейським.

“Сімнадцять офіцерів отримали травми, а двом людям була надана допомога ще на місці події”, - повідомляє ЗМІ.

Також повідомляється, що офіцери захищалися і у відповідь використовували перцевий спрей.

Нагадаємо, масові протести і безлади почалися в багатьох містах США в кінці травня після смерті афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі (штат Міннесота). Поліцейські використовували при його затриманні задушливий прийом. Усі четверо співробітників поліції, які брали участь в операції, були звільнені, їм пред’явлені звинувачення. Для наведення порядку до місцевих правоохоронних органів підключалася Національна гвардія США, приблизно в 40 містах, включаючи Вашингтон і Нью-Йорк, вводилася комендантська година.

Як повідомляв УНН, посольство України у США моніторить перебіг ситуації у країні на тлі масових протестів та поінформувало українських громадян щодо необхідних заходів, які потрібно вживати для їхньої безпеки у разі протестів.



