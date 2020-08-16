Во время акций протеста в одном из городов США были ранены 17 офицеров
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В городе Чикаго (штат Иллинойс) прошли бурные протесты, которые привели к многочисленным задержаний граждан и ранений 17 офицеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Мирные акции протеста, которые проходили в субботу против жестокой полиции, привели к многочисленным задержаниям и к ранениям полицейских. Около 200 человек собрались протестовать против жестокой полиции ", - говорится в новости.
Отмечается, что некоторые участники акции переоделись и нанесли скейтборд, бутылками и другим орудиями травмы полицейским.
"Семнадцать офицеров получили травмы, а двум людям была оказана помощь еще на месте происшествия", - сообщает СМИ.
Также сообщается, что офицеры защищались и в ответ использовали перечный спрей.
Напомним, массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий прием. Все четверо сотрудников полиции, участвовавших в операции, были освобождены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка в местные правоохранительные органы подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводилась комендантский час.
Как сообщал УНН, посольство Украины в США мониторит ход ситуации в стране на фоне массовых протестов и проинформировал украинских граждан относительно необходимых мер, которые нужно употреблять их безопасности в случае протестов.