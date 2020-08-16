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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 78714 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101303 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106848 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126765 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101070 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101910 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103878 просмотра

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Во время акций протеста в одном из городов США были ранены 17 офицеров

Во время акций протеста в одном из городов США были ранены 17 офицеров

Киев  •  УНН

 • 12761 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. В городе Чикаго (штат Иллинойс) прошли бурные протесты, которые привели к многочисленным задержаний граждан и ранений 17 офицеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

"Мирные акции протеста, которые проходили в субботу против жестокой полиции, привели к многочисленным задержаниям и к ранениям полицейских. Около 200 человек собрались протестовать против жестокой полиции ", - говорится в новости.

Отмечается, что некоторые участники акции переоделись и нанесли скейтборд, бутылками и другим орудиями травмы полицейским.

"Семнадцать офицеров получили травмы, а двум людям была оказана помощь еще на месте происшествия", - сообщает СМИ.

Также сообщается, что офицеры защищались и в ответ использовали перечный спрей.

Напомним, массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий прием. Все четверо сотрудников полиции, участвовавших в операции, были освобождены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка в местные правоохранительные органы подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводилась комендантский час.

Как сообщал УНН, посольство Украины в США мониторит ход ситуации в стране на фоне массовых протестов и проинформировал украинских граждан относительно необходимых мер, которые нужно употреблять их безопасности в случае протестов.

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