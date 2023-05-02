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Під Бахмутом загинули двоє бійців з Канади

Під Бахмутом загинули двоє бійців з Канади

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Двоє канадців загинули під час бойових дій навколо українського міста Бахмут: 27-річний Кайл Портер з Калгарі та 21-річний Коул Зеленко з Сент-Катарінс штату Онтаріо, повідомляє CBC News, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, обидва воїни служили в Українському Інтернаціональному легіоні, який був прикріплений до 92-ї механізованої бригади. Їхній командир на псевдо «Дантист» розповів, що 26 квітня близько 18:00 двоє канадців увійшли до групи солдатів, які мали певне завдання. Він зазначив, що підрозділ зазнав інтенсивного артилерійського вогню з боку російських військ. Бункер, у якому вони шукали укриття, як повідомляється, отримав пряме попадання. 

«Вони обоє дуже пишалися тим, що робили, – сказав командир в інтерв’ю CBC News. – Ми були як сім’я. Я ніби втратив своїх братів».

Кайл Портер обмінявся кількома смс-ками із CBC News за кілька днів до загибелі та поділився своєю тривогою через важкі умови на фронті.

Як зазначається, обидва чоловіки раніше служили в збройних силах Канади, але залишили армію перед тим, як відправитися добровольцями в Україну.

За неофіційними підрахунками CBC News, вони стали четвертим і п’ятим канадцем, які загинули у війні з моменту вторгнення росії в лютому 2022 року.

У заяві друзів Зеленко, як вказано, ідеться, що Зеленко був "дуже захоплений" служінням в Україні і провів там два тури.

Кайл Портер раніше працював в Україні як член міської пошуково-рятувальної групи, що базувалася в Харкові минулої весни. У той час він виконував обов’язки медика бригади і описав кілька ситуацій, де уникнув російського обстрілу. У заяві сім’ї говориться, що Портер відчував "гостру потребу зробити більше", і коли він повернувся в Україну, його навички та військовий досвід принесли йому підвищення до звання молодшого сержанта.

Тіло Коула Зеленко було вилучено з поля бою. Організація GoFundMe зібрала 30 000 доларів США для покриття витрат на поховання та транспортування. Тіло Портера, як зазначається, було знайдено не відразу, але його командир зазначив, що члени підрозділу сподіваються зробити це найближчим часом.

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