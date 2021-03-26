Pfizer і BioNTech почали тестування вакцини на дітях
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Компанії Pfizer і BioNTech почали тестувати вакцину від коронавірусної інфекції на дітях віком до 12 років. Про це пише УНН з посиланням на Rueters.
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До початку 2022 року компанії планують розширити застосування препарату для дітей. У випробуваннях вакцини візьмуть участь діти у віці від шести місяців.
За словами представника Pfizer Шарон Кастільо, перші дози вакцини діти отримали вже в середу, 24 березня.
Pfizer і BioNTech планують спочатку протестувати безпеку своєї вакцини з подвійним введенням вакцини в трьох різних дозах - 10, 20 і 30 мкг - в дослідженні фази I/II за участю 144 учасників.
Вакцина Pfizer/BioNTech була дозволена регулюючими органами США наприкінці грудня для людей у віці 16 років і старше.
Нагадаємо
Sinovac заявила, що її вакцина від COVID-19 безпечна для дітей у віці від 3 до 17 років, грунтуючись на попередніх даних, які представила регулюючим органам.