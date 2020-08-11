Петрашко розповів, як відкриття ринку землі вплине на виноградарство і садівництво
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Відкриття ринку землі з липня 2021 року дозволить розвивати садівництво, виноградарство і хмелярство. Наразі виноградарство в Україні перебуває у частковому застої, а садівництво навпаки активно розвивається. Про це заявив під час відкриття виставки "Agro-2020" міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, передає кореспондент УНН.
“Програма "Фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства". Тут у нас є хороші і змішані результати. Є хороші результати по садівництву, розвиток цього сегменту в Україні останні 4-5 років був дуже активний”, - сказав Петрашко.
За його словами, така програма надає компенсацію на придбання садівного матеріалу, будівництво, реконструкцію холодильників та цехів, а також придбання техніки та обладнання.
“Ми вважаємо, що з відкриттям ринку землі 100 гектарів в одні руки з липня наступного року - такі ніші, як виноградарство, садівництво і хмелярство набудуть додаткового імпульсу і стимулу”, - додав Петрашко.
А щодо виноградарства він додав, що останні півтора року в Україні воно перебуває в частковому застої.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект №2064 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку виноградарства в Україні.