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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 78714 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101303 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 125759 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106848 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126765 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101070 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101910 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103878 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Петрашко рассказал, как открытие рынка земли повлияет на виноградарство и садоводство

Петрашко рассказал, как открытие рынка земли повлияет на виноградарство и садоводство

Киев  •  УНН

 • 18795 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Открытие рынка земли с июля 2021 года позволит развивать садоводство, виноградарство и хмелеводство. Сейчас виноградарство в Украине находится в частичном застое, а садоводство наоборот активно развивается. Об этом заявил во время открытия выставки "Agro-2020" министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает корреспондент УНН.

"Программа "Финансовая поддержка развития садоводства, виноградарства и хмелеводства". Здесь у нас есть хорошие и смешанные результаты. Есть хорошие результаты по садоводству, развитие этого сегмента в Украине последние 4-5 лет было очень активно", - сказал Петрашко.

По его словам, такая программа предоставляет компенсацию на приобретение посадочного материала, строительство, реконструкцию холодильников и цехов, а также приобретение техники и оборудования.

"Мы считаем, что с открытием рынка земли 100 гектаров в одни руки с июля следующего года - такие ниши, как виноградарство, садоводство и хмелеводство приобретут дополнительный импульс и стимул", - добавил Петрашко.

А относительно виноградарства он добавил, что последние полтора года в Украине оно находится в частичном застое.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №2064 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования развития виноградарства в Украине.

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