Петрашко розповів, як Мінагрополітики та Мінекономіки ділитимуть функції та персонал

"Щодо існування двох міністерств – у нас не будуть функції пересікатись. Буде прийнята постанова, яка розмежовує функції одного і другого міністерства. Ми вже проходили цей формат, у тому числі через створення міністерства стратегічних галузей промисловості. Протягом досить короткого періоду, десь півтора місяці, таке розмежування на рівні постанов відбувається. Далі відбувається створення команди у новому міністерстві. Ми передаємо людей, департаменти тощо… це приблизно 150 людей, тому всі програми будуть збережені", - сказав Петрашко.

Говорячи про заступників міністра, він зазначив, що це питання будуть обговорюватись, зокрема з новим міністром аграрної політики, після цього буде прийматись рішення.

"Я задоволений їх роботою, вони зробили дійсно дуже багато, і продовжують робити, для аграрної галузі, тому їх робота у найближчий час буде продовжуватись, у найближчий час ми будемо шукати рішення, або перенаправляти їх на інші напрямки та формати", - сказав міністр.

"Міністерство економіки залишається базовим і великим флагманом, у тому числі у нас є багато речей, які пов’язані, і традиційно були пов’язані і з промисловістю, і з сільським господарством. Тому тут дублювань функцій не відбудеться, форматування команд займе певний час, будемо вирішувати уже в співпраці з новим міністром агрополітики", - додав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України напередодні проголосував за відміну організації міністерства аграрної політики та продовольства України шляхом приєднання його до міністерства розвитку економіки торгівлі та сільського господарства.

Як пояснив Петрашко, процес об’єднання міністерств займає довгий час, тому вчора було дано старт відновлення міністерства аграрної політики.