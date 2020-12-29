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Петрашко рассказал, как Минагрополитики и Минэкономики будут делить функции и персонал

Киев • УНН

 • 12542 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Кабинет министров должен принять постановление для разграничения функций министерства аграрной политики и министерства экономики. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко на пресс-конференции во вторник, передает УНН.

Петрашко рассказал, как Минагрополитики и Минэкономики будут делить функции и персонал

"О существовании двух министерств - у нас не будут функции пересекаться. Будет принято постановление, которое разграничивает функции одного и второго министерства. Мы уже проходили этот формат, в том числе через создание министерства стратегических отраслей промышленности. В течение достаточно короткого периода, где-то полтора месяца, такое разграничение на уровне постановлений происходит. Далее происходит создание команды в новом министерстве. Мы передаем людей, департаменты и т.д. ... Это примерно 150 человек, поэтому все программы будут сохранены", - сказал Петрашко.

Говоря о заместителях министра, он отметил, что этот вопрос будет обсуждаться, в частности с новым министром аграрной политики, после этого будет приниматься решение.

"Я доволен их работой, они сделали действительно очень много, и продолжают делать для аграрной отрасли, поэтому их работа в ближайшее время будет продолжаться, в ближайшее время мы будем искать решение, или перенаправлять их на другие направления и форматы", - сказал министр.

"Министерство экономики остается базовым и большим флагманом, в том числе у нас есть много вещей, которые связаны, и традиционно были связаны и с промышленностью, и с сельским хозяйством. Поэтому здесь дублирование функций не произойдет, форматирование команд займет определенное время, будем решать уже в сотрудничестве с новым министром агрополитики", - добавил он.

Напомним, Кабинет министров Украины накануне проголосовал за отмену организации Министерства аграрной политики и продовольствия Украины путем присоединения его к министерству развития экономики торговли и сельского хозяйства.

Как пояснил Петрашко, процесс объединения министерств занимает долгое время, поэтому вчера был дан старт восстановления министерства аграрной политики.

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