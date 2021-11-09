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Петраков назвав матч з Боснією і Герцеговиною грою року для збірної України

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. У перший день збору національної команди України перед матчами з Болгарією (11 листопада в Одесі) та Боснією і Герцеговиною (16 листопада в Зениці), в. о. головного тренера збірної Олександр Петраков дав деякі коментарі з приводу майбутніх протистоянь. Про це інформує УНН з посиланням на прес-службу УАФ.

Петраков назвав матч з Боснією і Герцеговиною грою року для збірної України

Цитата

Петраков заявив про усю важливість майбутнього поєдинку із Боснією Герцеговиною.

“Ми готуємося до гри з Боснією і Герцеговиною. Про ротацію не йдеться. Ми готуємося до гри року”, — наголосив в. о. головного тренера “жовто-блакитних”.

Також Петраков розповів щодо причин виклику до збірної досвідченого півзахисника Дениса Гармаша.

“Він добре виступає в чемпіонаті України, забиває голи, тому я його викликав. Денис може грати на багатьох позиціях. Я його знаю ще з юного віку. Подивимося, чим він буде корисний для збірної. Я не вважаю цей виклик резонансним. Гармаш — українець, добре грає в „Динамо“. Заслужена людина, забиває голи, перебуває серед лідерів у списку бомбардирів. Мені він подобається”, — зауважив Петраков.

Окрім того коуч запросив всіх на гру в Одесі та підтримати збірну України в матчі з Болгарією.

Що передувало цьому

Тренер Боснії і Герцеговини оцінив шанси України на вихід на ЧС-2022.

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