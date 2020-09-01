Петиція про звільнення Артема Ситника набрала вже більше п’яти тисяч голосів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Петиція про звільнення директора НАБУ Артема Ситника, яка нещодавно з’явилась на сайті електронних петицій Президента України, набрала вже більше п’яти тисяч голосів, повідомляє УНН.
Автор петиції зазначає, що НАБУ все частіше стає інструментом політичного впливу та шантажу. Напередодні важливих державних призначень дивним чином активізується Артем Ситник із обшуками, що навряд чи може говорити про випадковий збіг, а швидше про цілеспрямовану спробу дискредитації тих чи інших осіб.
Нещодавно Конституційний Суд визнав неконституційним указ президента про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України.
Представник Президента у КСУ Федір Веніславський зазначив, що Ситник більше не може виконувати повноваження голови НАБУ, оскільки указ про його призначення втратив чинність.
За його словами, Президент є єдиними суб'єктом, який може звільнити Ситника, адже призначений на посаду директора НАБУ він був указом глави держави.
Нагадаємо, Артем Ситник був призначений на посаду в 2015 році.
У 2019 Ситника, на підставі рішення суду, внесли в реєстр осіб які вчинили корупційні діяння. Також, в ЗМІ з’являлася інформація про те, що Ситник таємно відвідує 5 президента України Петра Порошенка.
Нагадаємо, 28 серпня Конституційний суд України визнав неконституційним Указ президента, про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро. У свою чергу, у Національному антикорпуційному бюро заявили, що рішення Конституційного суду України про неконституційність призначення Артема Ситника Директором НАБУ є політично вмотивованим.