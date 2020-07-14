Петиція про відставку Геруса: якої реакції шахтарі очікують від Президента

Він пояснив причини невдоволення головою енергетичного Комітету Герусом.

“Герус поводить себе як тюлень. На нього ллється крижана вода, а він робить вигляд, що все нормально. Він не усвідомлює, що має понести і політичну, і кримінальну відповідальність за ту шкоду, яку наніс державі і кожному українцю”, - зазначив Волинець.

Станом на сьогодні шахтарі зібрали 24,5 тисяч голосів ( з необхідних 25 тис.) під петицією до Президента про відставку Геруса.

“Якщо Президент, який контролює монобільшість у ВР, не відреагує і не надасть політичну оцінку діяльності Геруса, він ризикує взяти на себе всю відповідальність за нього перед народом України, шахтарями і їх родинами”, - каже Волинець.

Але відставка Геруса задовольнить шахтарів лише наполовину, адже вони домагатимуться кримінальної відповідальності за те положення, в якому опинилися завдяки йому, наголошує він.

“Це як вирок з боку шахтарів, їх сімей і небайдужих українців. Саме він винен у тому, що шахтарські колективи простоюють і він винен у розвалі енергетичної системи”, - резюмував Волинець.

Нагадаємо, з минулого року гірники перебували у простої через сумнівні схеми “Центренерго” (ТЕС), який замість українського вугілля спалював то резервний газ, то російське вугілля, що постачали компанії з орбіти Ігоря Коломойського (якого ЗМІ пов’язують з Герусом). У червні Міненерго та Кабмін поламали ці схеми, визначивши пріоритет за українським вугіллям.

Водночас, є ще одна загроза для шахтарів. “Слуга народу” Андрій Жупанін подав законопроект, який передбачає відкриття імпорту електроенергії з РФ, що, за даними експертів, негативно вплине на українські генерації. Цей імпорт був відкритий минулого року так званими "правками Геруса" 18 вересня, а вже з 1 жовтня російську електроенергію почала імпортувати компанія “Юнайтед Енерджі”, пов’язана з Ігорем Коломойським. На час карантину імпорт було призупинено. Але тепер знову вирішується його доля. Уряд подав свій законопроект і наполягає на тому, що імпорт електроенергії з РФ має бути заборонений.