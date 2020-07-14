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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 78540 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105112 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112298 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102528 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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4 марта, 09:55 • 102661 просмотра

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Петиция об отставке Геруса: какой реакции шахтеры ожидают от Президента

Петиция об отставке Геруса: какой реакции шахтеры ожидают от Президента

Киев  •  УНН

 • 11815 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Шахтеры собрали почти 25 тысяч подписей под петицией об отставке Андрея Геруса, и ожидают от Президента не только политической реакции. Об этом в комментарии УНН сообщил народный депутат, глава профсоюза горняков Михаил Волынец.

Он объяснил причины недовольства главой энергетического Комитета Герусом.

"Герус ведет себя как тюлень. На него льется ледяная вода, а он делает вид, что все нормально. Он не осознает, что должен понести и политическую, и уголовную ответственность за тот вред, который нанес государству и каждому украинцу", - отметил Волынец.

На сегодня шахтеры собрали 24,5 тысяч голосов (из необходимых 25 тыс.) под петицией к Президенту об отставке Геруса.

"Если Президент, который контролирует монобольшинство в ВР, не отреагирует и не предоставит политическую оценку деятельности Геруса, он рискует взять на себя всю ответственность за него перед народом Украины, шахтерами и их семьями", - говорит Волынец.

Но отставка Геруса удовлетворит шахтеров лишь наполовину, ведь они будут добиваться уголовной ответственности за то положение, в котором оказались благодаря ему, отмечает он.

"Это как приговор со стороны шахтеров, их семей и неравнодушных украинцев. Именно он виноват в том, что шахтерские коллективы простаивают и он виноват в развале энергетической системы ", - резюмировал Волынец.

Напомним, с прошлого года горняки находились в простое из-за сомнительных схем "Центрэнерго" (ТЭС), который вместо украинского угля сжигал то резервный газ, то российский уголь, которые поставляли компании с орбиты Игоря Коломойского (которого СМИ связывают с Герусом). В июне Минэнерго и Кабмин поломали эти схемы, определив приоритет за украинским углем.

В то же время, есть еще одна угроза для шахтеров. "Слуга народа" Андрей Жупанин подал законопроект, который предусматривает открытие импорта электроэнергии из РФ, что, по данным экспертов, негативно повлияет на украинские генерации. Этот импорт был открыт в прошлом году так называемыми "поправками Геруса" 18 сентября, а уже с 1 октября российскую электроэнергию начала импортировать компания "Юнайтед Энерджи", связанная с Игорем Коломойским. На время карантина импорт был приостановлен. Но теперь снова решается его судьба. Правительство подало свой законопроект и настаивает на том, что импорт электроэнергии из РФ должен быть запрещен.

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