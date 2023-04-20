Пес Патрон завітав до посла Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Пес Патрон завітав до посла Японії Мацуда Кунінорі. Про це пише УНН з посиланням на Посольство Японії в Україні.
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"Японія продовжуватиме надавати Україні підтримку у сфері гуманітарного розмінування.
Патрон, дякуємо тобі, що постійно бережеш Україну!", - йдеться в повідомленні японського Посольства.
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Як зазначається, починаючи з минулого року, Японія надала Програмі розвитку ООН понад 10 мільйонів доларів США на підтримку гуманітарного розмінування в Україні. Крім того, у рамках технічної допомоги ДСНС України Японське агентство JICA надало понад 20 мільйонів доларів США.
Також, у січні 2023 року 8 саперів ДСНС пройшли тренування з використання японського обладнання для розмінування за програмою JICA у Камбоджі.
Під час нещодавнього візиту Прем’єр-міністра Японії Фуміо Кішіда до України, важливість допомоги у галузі гуманітарного розмінування була зазначена також під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. У Посольстві зауважують, що допомога у цій сфері є для Японії пріоритетною.
Допомога у розмінуванні є актуальною, у тому числі в довгостроковій перспективі, проблемою, яка є необхідною умовою для відновлення та відбудови України.
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