Пес Патрон посетил посла Японии

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"Япония будет продолжать оказывать Украине поддержку в сфере гуманитарного разминирования.

Патрон, спасибо тебе, что постоянно бережешь Украину!", - говорится в сообщении японского Посольства.

Детали

Как отмечается, начиная с прошлого года, Япония предоставила Программе развития ООН более 10 миллионов долларов США на поддержку гуманитарного разминирования в Украине. Кроме того, в рамках технической помощи ГСЧС Украины Японское агентство JICA предоставило более 20 миллионов долларов США.

Также, в январе 2023 года 8 саперов ГСЧС прошли тренировки по использованию японского оборудования для разминирования по программе JICA в Камбодже.

Во время недавнего визита Премьер-министра Японии Фумио Кишида в Украину, важность помощи в области гуманитарного разминирования была отмечена также во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским. В Посольстве отмечают, что помощь в этой сфере является для Японии приоритетной.

Помощь в разминировании является актуальной, в том числе в долгосрочной перспективе, проблемой, которая является необходимым условием для восстановления и отстройки Украины.

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