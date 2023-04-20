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Пес Патрон посетил посла Японии

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Пес Патрон посетил посла Японии Мацуда Кунинори. Об этом пишет УНН со ссылкой на Посольство Японии в Украине. 

Цитата

"Япония будет продолжать оказывать Украине поддержку в сфере гуманитарного разминирования.
Патрон, спасибо тебе, что постоянно бережешь Украину!", - говорится в сообщении японского Посольства. 

Детали

Как отмечается, начиная с прошлого года, Япония предоставила Программе развития ООН более 10 миллионов долларов США на поддержку гуманитарного разминирования в Украине. Кроме того, в рамках технической помощи ГСЧС Украины Японское агентство JICA предоставило более 20 миллионов долларов США.

Также, в январе 2023 года 8 саперов ГСЧС прошли тренировки по использованию японского оборудования для разминирования по программе JICA в Камбодже.

Во время недавнего визита Премьер-министра Японии Фумио Кишида в Украину, важность помощи в области гуманитарного разминирования была отмечена также во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским. В Посольстве отмечают, что помощь в этой сфере является для Японии приоритетной.

Помощь в разминировании является актуальной, в том числе в долгосрочной перспективе, проблемой, которая является необходимым условием для восстановления и отстройки Украины.

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