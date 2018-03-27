Персонами нон грата оголосили дипломатів з чотирьох диппредставництв РФ в Україні - посольство

КИЇВ. 27 березня. УНН. Рішення про видворення 13 російських дипломатів з України торкнеться чотирьох дипломатичних диппредставництв РФ в Україні, і такий крок ускладнить переведення діалогу між Москвою і Києвом в конструктивне русло. Про це йдеться в заяві посольства РФ в Києві, передає УНН.