Персонами нон грата оголосили дипломатів з чотирьох диппредставництв РФ в Україні - посольство
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Рішення про видворення 13 російських дипломатів з України торкнеться чотирьох дипломатичних диппредставництв РФ в Україні, і такий крок ускладнить переведення діалогу між Москвою і Києвом в конструктивне русло. Про це йдеться в заяві посольства РФ в Києві, передає УНН.
"МЗС України нотою проінформувало посольство про те, що тринадцять дипломатів, які працюють в російських закордонних представництвах у Києві, Одесі, Львові та Харкові, оголошені персонами нон грата, нібито за "діяльність, несумісну з дипломатичним статусом", - йдеться в заяві, оприлюдненій напередодні.
У посольстві "з жалем" констатували, що українське керівництво "без урахування реального стану справ підтримало інспіровану Лондоном провокаційну кампанію, спрямовану на нагнітання напруженості і розкручування конфронтаційної спіралі".
"У будь-якому випадку недружній крок Києва неминуче ускладнить переведення діалогу між Росією і Україною в конструктивне русло і явно не сприятиме нормалізації відносин між ними. Відповідальність за його наслідки ляже на українську сторону. У свою чергу Росія залишає за собою право на дії у відповідь", - сказано в заяві.
Нагадаємо, 4 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що С.Скрипаля і його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.
Лондон застосував санкції. Зокрема, вирішив вислати 23 російських дипломатів. 26 березня до Великої Британії приєдналися ще 23 країни - країни ЄС, Україна, США, Канада та Австралія, також виславши російських дипломатів.
У МЗС РФ пообіцяли відповісти кожній країні на висилку російських дипломатів.