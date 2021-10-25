Першу пару створених спеціально для Майкла Джордана кросівок Nike продали за 1,47 млн доларів

Деталі

Як наголошується у повідомленні, Джордан вперше вийшов в цій парі взуття тільки в п’ятій грі чемпіонату НБА 1984 года, так як фірма не встигла виготовити кросівки до початку сезону. Поява баскетболіста в біло-червоних кросівках, що на той момент ще називалися Air Ships, викликали протест у керівництва ліги через занадто яскравий дизайн, через що спортсмена штрафували за кожну появу в них на кілька тисяч доларів, проте спортсмен ні разу не змінив розроблену під нього модель кросівок, а Nike отримала від цього велику рекламну віддачу. Згодом модель кросівок отримала назву Air Jordan, це словосполучення стало також прізвиськом самого Джордана, що володів видатною стрибучістю.

Кросівки виставив на продаж Томмі Тім Льюіс, який, будучи дитиною, отримав їх особисто від баскетболіста, працюючи асистентом, що підносив м’ячі на одному з матчів НБА, всі ці роки він зберігав їх в прекрасному стані. Перед початком торгів лот оцінювався в 1-1,5 млн доларів, таким чином кросівки були продані за верхньою межею естімейта.

Довідково

Джордан є дворазовим олімпійським чемпіоном (1984, 1992) і шестиразовим чемпіоном НБА в складі “Чикаго”. Він також грав за “Вашингтон”, де завершив кар’єру в 2003 році. Джордан п’ять разів визнавався найціннішим гравцем НБА і 14 разів брав участь у Матчі зірок. В середньому за гру він набирав по 30,1 очка, робив 6,2 підбору і віддавав 5,3 передачі.

Нагадаємо

Капці Вінстона Черчілля продали на аукціоні у Великій Британії за майже 55 тис. доларів.