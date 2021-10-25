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Первую пару созданных специально для Майкла Джордана кроссовок Nike продали за 1,47 млн долларов

Киев • УНН

 • 14888 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Первая пара кроссовок, разработанных компанией Nike специально для выступлений баскетболиста Майкла Джордана в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с учетом пожеланий спортсмена, ушла с молотка на аукционе Sotheby's в Лас-Вегасе (штат Невада) в воскресенье за рекордные для этого типа обуви 1,47 млн долларов, передает УНН со ссылкой на сайт аукционного дома.

Первую пару созданных специально для Майкла Джордана кроссовок Nike продали за 1,47 млн долларов

Детали

Как отмечается в сообщении, Джордан впервые вышел в этой паре обуви только в пятой игре чемпионата НБА 1984 года, так как фирма не успела изготовить кроссовки до начала сезона. Появление баскетболиста в бело-красных кроссовках, которые на тот момент еще назывались Air Ships, вызвали протест у руководства лиги из-за слишком яркого дизайна, из-за чего спортсмена штрафовали за каждое появление в них на несколько тысяч долларов, однако спортсмен ни разу не сменил разработанную под него модель кроссовок, а Nike получила от этого большую рекламную отдачу. Впоследствии модель кроссовок получила название Air Jordan, это словосочетание стало также прозвищем самого Джордана, обладавшего выдающейся прыгучестью.

Кроссовки выставил на продажу Томми Тим Льюис, который, будучи ребенком, получил их из рук баскетболиста, работая ассистентом, подносящим мячи на одном из матчей НБА, все эти годы он хранил их в прекрасном состоянии. Перед началом торгов лот оценивался в 1-1,5 млн долларов, таким образом кроссовки были проданы по верхней границе эстимейта.

Справка

Джордан является двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1992) и шестикратным чемпионом НБА в составе “Чикаго”. Он также играл за “Вашингтон”, где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался самым ценным игроком НБА и 14 раз участвовал в Матче звезд. В среднем за игру он набирал по 30,1 очка, делал 6,2 подбора и отдавал 5,3 передачи.

Напомним

Тапочки Уинстона Черчилля продали на аукционе в Великобритании за почти 55 тыс. долларов.

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