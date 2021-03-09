Капці Вінстона Черчілля продали на аукціоні у Великій Британії за майже 55 тис. доларів

Що відомо

Відзначається, що темно-сині вельветові тапочки з ініціалами WSC золотого кольору Черчілль часто носив під час свого другого терміну на чолі уряду в період з 1951 по 1955 рік. Покупцем виступив приватний британський колекціонер, ім’я якого не називається. Оціночна вартість тапочок колишнього прем’єра, який, згідно з різними опитуваннями в Сполученому Королівстві, визнається одним з найбільших британців за всю історію, становила 10-15 тис. фунтів (14-21 тис. доларів США).

Крім того, був проданий за 18,3 тис. фунтів (25,4 тис. доларів), включаючи розмір комісії аукціонного будинку, келих для бренді приблизно 1960 року, з якого пив Черчілль. Його попередня вартість становила 7-10 тис. фунтів (10-14 тис. доларів).

Цитата

“Підготовка до аукціону була хвилюючим моментом. Сера Вінстона Черчілля, як і раніше, глибоко поважають по всьому світу. До обох предметів проявлявся величезний інтерес від потенційних покупців з різних країн”, — зазначив представник Bellmans Джуліан Діни. Він вказав, що раніше тапочки і келих Черчілля перебували у володінні одного колекціонера, який придбав їх в 1998 році на аукціоні у родичів колишнього прем’єр-міністра.

Доповнення

Раніше Анджеліна Джолі продала картину намальовану Черчіллем за рекордні 11,6 млн доларів.