Тапочки Уинстона Черчилля продали на аукционе в Великобритании за почти 55 тыс. долларов

Что известно

Отмечается, что темно-синие вельветовые тапочки с инициалами WSC золотого цвета Черчилль часто носил во время своего второго срока во главе правительства в период с 1951 по 1955 год. Покупателем выступил частный британский коллекционер, имя которого не называется. Оценочная стоимость тапочек бывшего премьера, который, согласно опросам в Соединенном Королевстве, признается одним из крупнейших британцев за всю историю, составляла 10-15 тыс. фунтов (14-21 тыс. долларов США).

Кроме того, был продан за 18,3 тыс. фунтов (25,4 тыс. долларов), включая размер комиссии аукционного дома, бокал для бренди примерно 1960 года, из которого пил Черчилль. Его предварительная стоимость составляла 7-10 тыс. фунтов (10-14 тыс. долларов).

Цитата

“Подготовка к аукциону была волнующим моментом. Сэра Уинстона Черчилля, как и раньше, глубоко уважают по всему миру. К обоим предметам проявлялся огромный интерес от потенциальных покупателей из разных стран”, — отметил представитель Bellmans Джулиан Дины. Он указал, что ранее тапочки и бокал Черчилля находились во владении одного коллекционера, который приобрел их в 1998 году на аукционе у родственников бывшего премьер-министра.

Дополнение

Ранее Анджелина Джоли продала картину нарисованную Черчиллем за рекордные 11,6 млн долларов.