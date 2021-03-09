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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 56212 просмотра

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3 марта, 15:41 • 111048 просмотра

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Тапочки Уинстона Черчилля продали на аукционе в Великобритании за почти 55 тыс. долларов

Тапочки Уинстона Черчилля продали на аукционе в Великобритании за почти 55 тыс. долларов

Киев  •  УНН

 • 20494 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Тапочки, которые носил бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль (1874-1965), ушли с молотка за 39 тыс. фунтов (примерно 54,2 тыс. долларов США). Об этом сообщается по итогам торгов на сайте аукционного дома Bellmans, расположенного в английском графстве Западный Сассекс, передает УНН.

Что известно

Отмечается, что темно-синие вельветовые тапочки с инициалами WSC золотого цвета Черчилль часто носил во время своего второго срока во главе правительства в период с 1951 по 1955 год. Покупателем выступил частный британский коллекционер, имя которого не называется. Оценочная стоимость тапочек бывшего премьера, который, согласно опросам в Соединенном Королевстве, признается одним из крупнейших британцев за всю историю, составляла 10-15 тыс. фунтов (14-21 тыс. долларов США).

Кроме того, был продан за 18,3 тыс. фунтов (25,4 тыс. долларов), включая размер комиссии аукционного дома, бокал для бренди примерно 1960 года, из которого пил Черчилль. Его предварительная стоимость составляла 7-10 тыс. фунтов (10-14 тыс. долларов).

Цитата

“Подготовка к аукциону была волнующим моментом. Сэра Уинстона Черчилля, как и раньше, глубоко уважают по всему миру. К обоим предметам проявлялся огромный интерес от потенциальных покупателей из разных стран”, — отметил представитель Bellmans Джулиан Дины. Он указал, что ранее тапочки и бокал Черчилля находились во владении одного коллекционера, который приобрел их в 1998 году на аукционе у родственников бывшего премьер-министра.

Дополнение

Ранее Анджелина Джоли продала картину нарисованную Черчиллем за рекордные 11,6 млн долларов.

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