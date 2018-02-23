Першою має попросити вибачення Супрун – Москаль

“Хочу зробити деякі роз’яснення у зв’язку з резонансом довкола обміну „люб’язностями“ між мною і пані Супрун через угорську вакцину від кору... Пані Супрун поширила через засоби масової інформацію заяву, в якій зачепила особисто мене (стосовно вакцини від кору, які передала Угорщина — ред.) Оприлюднена пані Супрун інформація про „контрабандну вакцину, яку лікарі не хочуть використовувати“, є негативною і недостовірною. Вона зачіпає не тільки мене особисто, але і всю Закарпатську область, яка з вини Міністерства охорони здоров’я не отримує вакцину й змушена просити гуманітарну допомогу від сусідніх країн”, — йдеться в повідомлені.

Голова Закарпатської ОДА додав, що “якщо пані Супрун вважає, що зачеплена її честь, гідність і ділову репутацію, вона може звернутися до суду, який призначить лінгвістичну експертизу моїм висловлюванням”.

“А тому перша має попросити вибачення пані Супрун за поширення негативної й недостовірної інформації. Якщо її вибачення будуть щирими, тоді вони будуть і від мене. Якщо ж пані Супрун промовчить, мовчатиму і я”, — резюмував Г.Москаль.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман провів телефону розмову з головою Закарпатської ОДА Геннадієм Москалем з приводу його образливих слів в бік в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.

Раніше голова Закарпатської ОДА в нецензурній формі висловився щодо в.о. міністра охорони здоров’я У.Супрун. Так, під час засідання Закарпатської обласної державної адміністрації Г.Москаль з використанням образливого слова прокоментував заяву в.о. міністра охорони здоров’я У.Супрун щодо неправильно завезених з Угорщини вакцин.