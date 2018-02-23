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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61813 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 74572 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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10 марта, 16:40 • 77357 просмотра

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10 марта, 15:15 • 106831 просмотра

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Первой должна просить прощения Супрун - Москаль

Первой должна просить прощения Супрун - Москаль

Киев  •  УНН

 • 14635 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль считает, что первой должна попросить прощения и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун за распространение негативной и недостоверной информации о Закарпатье, а не он за свои высказывания в ее сторону. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте главы Закарпатской ОГА, передает УНН.

"Хочу сделать некоторые разъяснения в связи с резонансом вокруг обмена "любезностями" между мной и госпожой Супрун из-за венгерской вакцины от кори... Госпожа Супрун распространила через средства массовой информации заявление, в котором затронула лично меня (относительно вакцины от кори, которые передала Венгрия - ред.) Обнародованая госпожой Супрун информация о "контрабандной вакцине, которую врачи не хотят использовать", является отрицательной и недостоверной. Она затрагивает не только меня лично, но и всю Закарпатскую область, которая по вине Министерства здравоохранения не получает вакцину и вынуждена просить гуманитарную помощь от соседних стран", - говорится в сообщении.

Председатель Закарпатской ОГА добавил, что "если госпожа Супрун считает, что задета ее честь, достоинство и деловая репутация, она может обратиться в суд, который назначит лингвистическую экспертизу моим высказываниям".

"Поэтому первая должен попросить прощения госпожа Супрун за распространение негативной и недостоверной информации. Если ее извинения будут искренними, тогда они будут и от меня. Если же госпожа Супрун промолчит, молчать буду и я", - резюмировал Г.Москаль.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел телефонный разговор с председателем Закарпатской ОГА Геннадием Москалем по поводу его оскорбительных слов в сторону и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Ранее председатель Закарпатской ОГА в нецензурной форме высказался по и.о. министра здравоохранения У.Супрун. Так, во время заседания Закарпатской областной государственной администрации Г.Москаль с использованием оскорбительного слова прокомментировал заявление и.о. министра здравоохранения У.Супрун относительно неправильно завезенных из Венгрии вакцин.

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