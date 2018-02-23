Первой должна просить прощения Супрун - Москаль

"Хочу сделать некоторые разъяснения в связи с резонансом вокруг обмена "любезностями" между мной и госпожой Супрун из-за венгерской вакцины от кори... Госпожа Супрун распространила через средства массовой информации заявление, в котором затронула лично меня (относительно вакцины от кори, которые передала Венгрия - ред.) Обнародованая госпожой Супрун информация о "контрабандной вакцине, которую врачи не хотят использовать", является отрицательной и недостоверной. Она затрагивает не только меня лично, но и всю Закарпатскую область, которая по вине Министерства здравоохранения не получает вакцину и вынуждена просить гуманитарную помощь от соседних стран", - говорится в сообщении.

Председатель Закарпатской ОГА добавил, что "если госпожа Супрун считает, что задета ее честь, достоинство и деловая репутация, она может обратиться в суд, который назначит лингвистическую экспертизу моим высказываниям".

"Поэтому первая должен попросить прощения госпожа Супрун за распространение негативной и недостоверной информации. Если ее извинения будут искренними, тогда они будут и от меня. Если же госпожа Супрун промолчит, молчать буду и я", - резюмировал Г.Москаль.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел телефонный разговор с председателем Закарпатской ОГА Геннадием Москалем по поводу его оскорбительных слов в сторону и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Ранее председатель Закарпатской ОГА в нецензурной форме высказался по и.о. министра здравоохранения У.Супрун. Так, во время заседания Закарпатской областной государственной администрации Г.Москаль с использованием оскорбительного слова прокомментировал заявление и.о. министра здравоохранения У.Супрун относительно неправильно завезенных из Венгрии вакцин.